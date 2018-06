Via Vallen Merasa Dilecehkan Pesepakbola Ternama, Nikita Mirzani Malah Beri Komentar Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen merasa dilecehkan atas kelakuan pesepakbola terkenal di Indonesia.

Ajakan menyanyi di atas tempat tidur dengan pakaian seksi dianggap Via sebagai tindakan berlebihan.

Dia mengunggah screeshot pesan pribadi si pria itu ke media sosial.

Dalam sekejap dunia maya ribut dan heboh menanggapi kejadian itu.

Tapi Nikita Mirzani malah menilai cara Via tersebut lebay alias berlebihan.

Pesepakbola tanah air itu mengirim kalimat bernada tak sopan ke kotak masuk Instagram pribadi Via.

Namun bagi Nikita Mirzani, reaksi Via Vallen terhadap pesan yang dikirimkan sangat berlebihan.

Baginya, wanita berhak marah jika dilecehkan secara fisik.

Namun jika sekadar dikirimkan pesan melalui media sosial, bagi Nikita reaksi Via berlebihan.

“Dilecehkan dipegang baru, kalo cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018).

Sebagai sesama artis, Nikita juga menyebut dirinya pernah mengalami pelecehan.