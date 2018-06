Sempat Bilang Lebay, Bocor Percakapan DM Instagram Nikita Mirzani dengan Via Vallen

Via Vallen dan Nikita Mirzani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini Via Vallen menggegerkan publik lantaran mengunggah screenshot pelecehan seksual secara verbal yang diduga dilakukan oleh seorang atlet sepakbola.

Unggahan ini tentu saja menuai banyak komentar dari warganet.

Ada yang mendukung langkah Via, namun ada pula yang menganggap reaksi Via terlalu berlebihan.

Hal ini rupanya tak hanya ramai jadi perbincangan para warganet saja, beberapa publik figur pun turut menyampaikan pendapatnya.

Satu di antaranya adalah artis Nikita Mirzani yang menyebut bahwa reaksi Via Vallen lebay.

“Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita saat ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018), dilansir TribunWow dari Tribunnews.

Melihat hal ini, banyak warganet yang turut menyerang Niki hingga ibu dua anak ini merasa risih.

Menurutnya, Via Vallen harusnya tak menanggapi DM tersebut dan langsung menghapusnya.

"Ya ellah, gue bilang lebay juga bukan asal nyaut.

Loe pikir aja sendiri yah, klo elo dilecehkan di media sosial (DM INstagram) ngapain jg ditanggepin. langsung aja Apus.

Terus klo knp jg postingnya milih2, gue sih yakin bukan 1 atau 2 org yg melakukan itu.