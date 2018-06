VIDEO - Tribun Lampung Gelar Syukuran Bersama Anak Panti Asuhan

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Rayakan HUT ke-9, Tribun Lampung gelar syukuran dan buka bersama dengan anak-anak panti asuhan, Jumat, 8 Juni 2018.

Adapun anak panti asuhan ini dari Panti Asuhan An Nahel dan Panti Asuhan Bussainah. Sebelum gelaran buka bersama, dilaksanakan tausiyah yang diberikan Ustaz Hi Alianda. Ustaz Hi Alianda memberi ceramah tentang kebaikan di malam Lailatul Qadar.

Baca: Hari Terakhir Layanan Ramadan, Bank Mandiri Salurkan Rp 1,012 Triliun

Baca: Rajin Kaji Agama, Anas Urbaningrum Sebut Setya Novanto Bisa Jadi Kiai Usai Bebas dari Penjara

"Laitul Qadar adalah malam yang lebih baik dari pada 1000 malam, pas Lailatul Qadar itu pahalanya bisa 1000 bulan, jadi ratusan," ungkapnya.

Lanjutnya, dibulan yang penuh berkah ini sudah semestinya diisi dengan hal baik dan kreativitas untuk menambah keimanan.

"Seperti yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan Tribun Lampung, begitu banyak ide-ide yang bisa dikembangkan, karena saat ini persaingan begitu global, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun Tribun Lampung ke-9 tahun, mudah-mudahan lebih jaya lagi," katanya.

Disamping itu, Ustaz Hi Alianda mengajak segenap karyawan Tribun Lampung dan anak panti asuhan untuk mengirim doa kepada karyawan Tribun Lampung Almarhum Nashrullah Haqiyuddin yang baru saja berpulang. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung

Videografer: Okta Kusuma Jatha