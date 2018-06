Bagikan Makanan Saat Sahur On the Road, Mahasiswa Diteriaki Bajingan lalu Tewas Dibacok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pelaku klitih yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada asal Semarang akhirnya berhasil ditangkap, Sabtu (9/6/2018).

DIlansir Tribunjogja.com melalui akun Instagram @poldajogja Direktorat Reskrimum Polda DIY melalui Resmob Progo Sakti berhasil amankan pelaku penganiayaan terhadap korban Dwi Ramadhani, warga Padurungan Semarang.

Sebelumnya Dwi mengalami penganiayaan pada 7 Juni 2018, pukul 02.30 WIB.

Dwi bersama teman-temannya sedang melakukan sahur on the road Aksi Bakti Sosial membagikan makan untuk sahur di sekitar Simpang empat Mirota Kampus Jalan C Simanjuntak, Terban.