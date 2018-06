Pakai Kostum Wonderland, Anak Tamara Bleszynski Malah Dibilang Cantik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Walau telah berpisah, Mike Lewis dan Tamara Bleszynski tetap terlihat kompak.

Khususnya bila sudah menyangkut soal anak mereka, Kenzou Leon Bleszynski Lewis.

Hal ini terlihat pada unggahan terbaru dari Tamara dan Mike yang nampak datang ke acara sekolah Kenzou.

Pada pesta sekolah yang mengharuskannya memakai kostum, Tamara membuatkan sendiri kostum untuk Kenzou.

Berbentuk seperti kartu, Kenzo yang memakai kostum tersebut terlihat gemas.

Warganet pun banyak mengomentari fotonya tersebut dan justru mengatakan bahwa Kenzou nampak cantik.

"Menjadi diri sendiri dan ibu yg apa adanya itu sangat menyenangkan dan moment2 bersama anak adalah kebahagiaan yg sangat ku syukuri. So proud of you Kenzou, my lil #momandson #schoolparty2018#wonderlandcostumes #aceofspades" ujar Tamara dalam captionnya.

Memakai kostum wonderland, Kenzo nampak seperti mengenakan hijab.

Hal ini mengundang warganet berkomentar.