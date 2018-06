Setelah Tuding Grace Natalie Berselingkuh dengan Ahok, Tetiba Akun Twitter yang Menuduh Hilang!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akun Twitter @hulk_idn dan akun Instagram @prof.djokhowie mendadak hilang usai menyebarkan tudingan bahwa Ketua PSI, Grace Natalie dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berselingkuh.

Dilansir TribunWow.com, melalui laman Twitter dan Instagram, kedua akun tersebut sudah tidak ditemukan.

Mulanya, Ketua PSI, Grace Natalie mengunggah sebuah video melalui akun Twitter @grace_nat yang menyatakan bahwa akun @Hulk_id tidak bisa menunjukkan bukti.

Tampak Grace Natalie mengunggah sebuha video yang berdurasi 1 menit.

"Batas waktu 1x 24 jam sudah selesai, hingga detik ini tidak ada secuil bukti yang bisa ditampilkan hulk untuk mendukung ucapannya, jadi terbutkikan hulk memproduksi konten-konten sampah yang tidak berdadarkan fakta, hanya bertujuan untuk merusak nama baik seseorang

Bro dan sis, terimakasih sudah membantu menyebrakan video kemarin yang saya buat, dan saya banyak input dan informasi siapa orang dibalik hulk, dan akun serupa yang sering menyebarkan fitnah," tulisnya.

Dalam video tersebut, Grace Natalie juga mengungkapkan meminta bantuan ke publik untuk merilis akun-akun yang menyebar fitnah.

Grace menambahkan, upaya tersebut agar tidak ada korban lagi setelah dirinya.

Tak hanya mengunggah video tersebut, Grace Natalie juga menuliskan bahwa tidak ada bukti lantaran hulk telah memfitnah.

Grace bahkan meminta agar akun hulk_id dan akun serupa lainnya agar segera ditangkap.

"Namanya jg fitnah mana ada bukti smp kiamat. Yg setuju akun @Hulk_idn dan akun produsen fitnah lain di RAS & admin ditangkap tolong RT," tulisnya.

Melihat video tersebut, netizen lantas memberikan komentar bahwa kedua akun tersebut telah hilang.

@abellino_jr: Sudah take down tuh akun hulk. User not found.