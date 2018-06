VIDEO - Danau Way Jepara Refrensi Tempat Berlibur Bersama Keluarga

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danau Way Jepara Lampung Timur memililki air yang jernih dan nuansa yang masih alami. Walaupun danau ini dibangun oleh campur tangan manusia, namun kesan alami sangat nampak di danau ini.

Di tepi danau juga tumbuh banyak pohon yang semakin menambah asri. Bahkan bisa dikatakan keseluruhan tepi danau dikelilingi oleh pepohonan.

Danau yang kerap digunakan untuk memancing ini memiliki pemandangan yang menakjubkan. Apalagi jika sore hari, sunset nampak sangat menawan di atas danau yang indah.

Danau ini terletak di Way Jepara Lampung Timur, jaraknya sekitar 48 km dari kota Sukadana. Sedangkan dari Bandar Lampung jaraknya sekitar 87 km. Lokasi danau juga tak jauh dari Taman Nasional Way Kambas, jaraknya kurang lebih 15 km.

Jika dari Bandar Lampung, rute perjalanan bisa ditempuh melalui Jalan Lintas Tengah Sumatera, kemudian dilanjutkan ke arah Kota Metro. Setelah itu dilanjutkan ke Jalan Lintas Timur.

Rute ini melelwati Kecamatan Way Jepara. Artinya pengunjung bisa berhenti di Way Jepara dan kemudian menaiki ojek menuju Danau Way Jepara.

Danau ini belum memiliki fasilitas wisata seperti Danau Ranau dan Danau Suoh. Hanya ada bangunan kantor yang sudah usang di pinggir danau.

Karena memang belum ada pengelolaan wisata, untuk masuk ke danau ini tidak dikenai biaya alias gratis. Sama seperti Danau Bekri, Danau Hijau dan juga Danau Tirta Gangga yang tiket masuk nya gratis.

Danau ini berbeda dengan danau-danau pada umumnya. Di sekliling danau tumbuh banyak pohon yang rapat.