Tiga Begal Diamankan Tim Gabungan Setelah 6 Jam Beraksi

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Setelah enam jam beraksi, pelarian tiga pelaku begal harus terhenti.

Yakni, Asep Kurnia (25) warga Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan , Dedi Siswanto (43) Warga Kampung Way Tuba Kecamatan Kabupaten Way Kanan, dan Eko Palupi (40) warga Kampung Suma Mukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Kamis (7/6).

Ketiganya merupakan pelaku pencurian disertai kekerasan terhadap Adi Soni Saputra (27) Warga Kampung Pisang Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan pada tanggal 8 Juni 2018 telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Umum Kampung Bandarsari, Way Tuba, Way Kanan.

Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara mengatakan kejadian berawal ketika ada korban diajak keliling sekitar way tuba sewaktu korban hendak pulang sesampai di kampung way tuba asri diajak oleh Asep kurnia kearah kampung Bandarsari menuju kampung suma Mukti, Waytuba, Waykanan.

Setiba di tengah perjalanan di kebun karet pelaku dan 3 teman pelaku memepet korban kemudian memukulnya pada bahu kanan dan menendang dibagian paha kanan, akibatnya korban terjatuh diparit pinggir jalan.

"Para pelaku mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya melaporkan kejadian ke polsek Way Tuba‎," katanya, Senin (11/6).

Mendapati laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan. Dimana saat Personil polsek melakukan patroli gabungan bersama team tekab 308 Polres Way Kanan, melihat pengendara sepeda motor Tajima warna hitam nopol BE 8850 WO memakai baju kaos hijau celana jean biru dengan ciri-ciri pelaku yang diceritakan korban.

Kemudian dilakukan pengejaran, setelah dilakukan penangkapan terhadap Asep kurnia yang sedang berkendara tersebut. Didapati keterangan, Asep beresama tiga rekannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan yakni Dedi, Eko dan JM.

Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Dedi di rumahnya di kampung Way Tuba berikut dengan sepeda motor milik korban dan plat motor hingga body motor yang terindikasi hasil kejahatan curas dengan TKP yang berbeda.

Dilanjutkan pengembangan di rumah pelaku JM yang berada di Kampung Way Tuba Asri saat penyergapan JM tidak ada di rumah, namun didapati 2(dua) unit terdiri dari spd motor honda revo warna hitam lis merah (indikasi hasil 365 Campang) dan sepeda motor yamaha vixon warna hitam (yang selalu dipakai pelaku saat beraksi) lalu 2 (dua) unit motor, diamankan dipolsek way tuba.

Kemudian anggota mengembangkan dengan dilakukan penangkapan Eko Palupi dirumahnya di Kampung Suma Mukti, atas dasar pengakuan Dedi Siswanto yang mengetahui rumah rekannya tersebut. "‎Eko Palupi ditangkap tanpa perlawanan," katanya.

Namun saat itu, Dedi Siswanto mencoba meronta dari pegangan petugas saat menunjukkan rumah Eko sehingga terlepas dan mencoba melarikan diri kedalam kebun karet belakang rumah warga sehingga dilakukan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Tidak dihiraukan sehingga dilakukan penembakan kearah kaki sebelah kanan lalu dibawa ke puskesmas way tuba utk dilakukan perawatan.

Dari ketiga tersangka polisi mengamankan 2 (Dua) unit sp motor honda revo warna hitam lis merah, 1 (Satu) unit sepeda motor tajima warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam, 1 (satu) unit helm warna biru, 1 (satu) unit jaket warna abu-abu merk moreese, 1 (satu) batang bambu pantok, body dan plat sepeda motor‎. Saat ini tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Waytuba.