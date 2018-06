H-3 Lebaran, Cabai di Gisting Tembus Rp 50 Ribu per Kg

Di Pasar Gisting, harga cabai merah dan cabai rawit mencapai Rp 50 ribu per kg.

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG – Menjelang Lebaran, harga cabai merah dan cabai rawit melonjak tinggi. Di Pasar Gisting, harga cabai merah dan cabai rawit tembus Rp 50 ribu per kg.

Menurut Parti, pedagang sayur di Pasar Gisting, harga naik sejak sehari lalu. Sebelumnya, harga cabai di angka Rp 40 ribu, dan langsung naik Rp 50 ribu per kg.

"Naiknya memang langsung cepat. Tahu-tahu sudah naik lagi. Dan sekarang sudah tidak mungkin turun sampai lewat Lebaran nanti," terang Parti, Selasa, 12 Juni 2018.

Harga sayuran lain yang juga naik yakni tomat dari Rp 6.000 jadi Rp 7.000 per kg, rampai dari Rp 14 ribu jadi Rp 15 ribu, kentang dari Rp 10 ribu jadi Rp 12 ribu per kg, dan buncis dari Rp 7.000 jadi Rp 10 ribu per kg. (*)