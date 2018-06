Kumpulan Foto Kemeriahan Ulang Tahun ke-92 Ratu Elizabeth II

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kemegahan Royal Wedding kini digantikan oleh meriahnya acara Trooping the Color on Horse Guard Parade di London.

Kemeriahan memperingati hari kelahiran Ratu Elizabeth II ke-92 tahun ini melibatkan lebih dari 1.400 pengawal dan kavaleri seperti yang dikutip dalam Mirror.co.uk pada 9 Juni 2018.

Pada perayaan tersebut tidak luput pasangan pengantin baru kerajaan Inggris, Pangeran Harry dan Meghan Markle yang tampil memesona.

Ratu juga didampingi oleh The Duke and Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton.

Para warga setempat membuat kerumuanan sepanjang jalan untuk menyaksikan parade 1.000 tentara berbaris menuju Whitehall.

Namun, insiden dimulai ketika Field Marshall jatuh dari kudanya selama mengawal Ratu dan Putri Charlotte tiba-tiba tampak menangis.

Intip yuk Sahabat NOVA, keseruan dari acara Trooping the Color yang meriah ini!

The Duke and Duchess of Sussex, Meghan tampil sangat anggun dan memesona dalam balutan gaun bernuansa dusty pink nan lembut.

dok. mirror.co.uk Pangeran Harry dan Meghan Markle

Pangeran Philip yang secara resmi pensiun bertugas pada tahun lalu membuat Ratu harus mengendarai keretanya seorang diri.

dok. mirror.co.uk Ratu Elizabeth tanpa Pangeran Philip Kate dan Camilla berada dalam satu kereta, tampak The Duchess of Cambridge tengah memerhatikan sang mertua.

dok. mirror.co.uk Kate Middleton dan Camilla Parker Bowles

Anggota kavaleri menaiki kuda menuju Whitehall.

dok. mirror.co.uk Menuju Whitehall

1.400 pengawal dan kavaleri ditugaskan pada Trooping the Color.

dok. mirror.co.uk 1.400 pengawal dan kavaleri

Sophie, Putri Eugenie, Putri Beatrice, dan Lady Louise Windsor berada dalam satu kereta.

dok. mirror.co.uk Sophie, Putri Eugenie, Putri Beatrice, dan Lady Louise Windsor

Kerumunan warga memadati acara Trooping the Color untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler.

dok. mirror.co.uk Warga memadati acara Trooping the Color

Field Marshal Lord Guthrie jatuh dari kudanya saat melakukan pengawalan.

dok. mirror.co.uk Field Marshal Lord Guthrie jatuh dari kudanya

Putri Charlotte tengah dihibur Kate dan Savannah karena menangis saat acara berlangsung.

dok. mirror.co.uk Putri Charlotte sedang dihibur oleh Kate Middleton dan Savannah Phillips

Pertunjukan spektakuler dari Angkatan Udara Inggris di langit yang cerah.

dok. mirror.co.uk Pertunjukkan dari Angkatan Udara Inggris

Sahabat NOVA, meriah sekali ya acara Trooping the Color ini! (Nova.id/Tiur Kartikawati Renata Sari)