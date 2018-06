Pulang Kampung ke Korea, Potret Terbaru Artis Cantik Ini Disebut Mirip Boneka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak mengenal aktris muda Ranty Maria.

Perempuan cantik ini telah malang melintang di dunia hiburan sejak ia masih begitu belia.

Kiprahnya di seni peran tentu membuatnya di kenal masyarakat, dari perannya sebagai Luna di Heart Series hingga Vika di Anak Langit.

Lulus sekolah menengah, kekasih dari aktor Ammar Zoni ini memutuskan pulang kampung ke Korea untuk melanjutkan pendidikannya.

Ranty sendiri berdarah campuran Korea-Indonesia, Ayah Korea dan ibu asli Indonesia.

Kini setelah berhenti dalam sinetron, Ranty memang tak lagi terlihat di televisi lantaran ia berada di negeri gingseng tersebut.

Namun belum lama ini, ia baru mengunggah fotonya di instagram dengan penampilan yang tak biasa.

Pada foto tersebut ia terlihat begitu cantik dengan riasan penuh dan mawar yang dipegang.

Pada ungghan tersebut ia menulis kata 'Dreamy' dengan keterangan fotografer, make up dan hair stylist.

Foto tersebut tentu mendapatkan banyak komentar dari warganet, seperti pada akun:

@purnamasariindah_yk. "cantik..kyak boneka"

@funnyrainqw "Cantik banget si barbie"

@rhyaa25 "Udh mirip artis korea"

@gunawanarbi "Watching you is like listening to angels sing.,how pretty you are."Melihat foto tersebut, Ranty memang terlihat begitu cantik ya, Moms? (Nakita.id/Fita Nofiana)

Berita ini sudah tayang di Nakita,id dengan judul "Sudah Pindah Ke Korea, Potret Baru Ranty Maria Disebut Mirip Boneka!"