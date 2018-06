Mesir Tampil Tanpa Mohamed Salah, Ini Susunan Pemain Uruguay Vs Mesir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Mohamed Salah dipastikan tak bermain dari menit awal saat timnas Mesir menghadapi Uruguay pada laga Grup A Piala Dunia 2018 di Stadion Ekatarinburg Arena, Jumat (15/6/2018).



Pelatih timnas Mesir, Hector Cuper, tak mau mengambil risiko. Dia menempatkan Mo Salah di bangku cadangan dalam laga perdana The Pharaoh.

Pelatih asal Argentina ini sebenarnya sudah mengungkapkan bahwa penyerang sayap Liverpool tersebut sudah sembuh dari cedera bahu yang dialami sang pemain pada laga final Liga Champions.



Tanpa sosok Mo Salah, Cuper memasang Marwan Mohsen sebagai ujung tombak tunggal. Dia akan disokong oleh Mahmoud Trezeguet, Amr Warda, dan Abdallah Said dari sektor gelandang.



Sementara itu Uruguay tampil dengan dengan kekuatan penuh. La Celeste, julukan Uruguay, masih akan mengandalkan duet penyerang yang tampil subur di Eropa pada musim 2017-18, Luis Suarez dan Edinson Cavani.



Sedangkan untuk menguasai lini tengah, pelatih Urugay, Oscar Tabarez menurunkan duo pemain yang berlaga di Liga Italia yaitu Rodrigo Bentancur serta Matias Vecino. (Putra Rusdi Kurniawan)



Susunan pemain Mesir vs Uruguay:



Mesir: (4-2-3-1) 23-Mohamed El Shenawi;7-Ahmed Fathi, 2-Ali Gabr, 6-Ahmed Hegazy, 13-Mohamed Abdel-Shafy; 17-Mohamed Elneny, 8-Tarek Hamed, 22-Amr Warda, 19-Abdalla El Said, 21-Trezeguet, 9-Marwan Mohsen



Pelatih: Hector Cuper



Uruguay: 1-F. Muslera; 22-Martin Caceres, 3 Diego Godin, 4-Guillermo Varela, 2-Jose Gimenez; 15-M. Vecino, 6-Rodrigo Bentancur 10-Giorgian De Arrascaeta, 8-Nahitan Nández; 9-Luis Suarez, 21-Edinson Cavani



Pelatih: Oscar Tabarez