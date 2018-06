Yuk Berburu Oleh-oleh Lampung di Gading Cake, Ada Promo Lebaran Beli 1 Gratis 1

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para pecinta cake di Lampung tak perlu pusing mencari kuliner kesukaannya di hari Lebaran. Pasalnya, Gading Cake selama Idul Fitri 2018 tetap beroperasi.

"Gading Cake terus buka non stop," kata Head of Marketing and Operational Gading Cake, Restiani Caprina.

Pada lebaran kali ini, Gading Cake memberikan promo spesial, yaitu diskon 30 persen hanya dengan menunjukkan boarding pass tiket pesawat hari itu.

"Gading Cake bisa dipakai untuk oleh-oleh," kata dia.

Selain diskon 30 persen, Gading Cake juga memberi promo spesial buy one get two. Syarat mendapat promo ini tak susah, hanya perlu menunjukkan KTP Lampung dan foto di booth untuk diunggah di akun instagram pembeli.

"Promo ini berlaku pukul 16.30 WIB - 18.00 WIB dan 08.00 WIB - 09.30 WIB," kata dia.