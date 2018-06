Diskon 50 Persen Produk Kebutuhan Sekolah di Ramayana Robinson

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Center Point dan Ramayana Robinson Rajabasa Bandar Lampung siapkan promo menarik bagi konsumen yang datang untuk berbelanja.

Assistant Store Manager Center Point Caecilia Apri Herayane mengatakan, promo yang diberikan berupa diskon hingga 70 persen untuk berbagai produk busana, sepatu, dan sandal. Promo berlaku hingga akhir bulan Juni 2018.

"Ada juga diskon 20 persen semua produk kosmetik Pixy dan Mizzu berlaku hingga 24 Juni 2018. Kemudian bagi yang berbelanja minimal Rp 50 ribu kosmetik Purbasari hingga akhir bulan Juli 2018 bisa mengambil lucky deep dengan berbagai hadiah menarik. Hadiah terbesar adalah satu unit mesin cuci," kata Caecilia, Sabtu 16 Juni 2018

Sementara itu, Store Manager Ramayana Robinson Rajabasa Mujibul Umam mengatakan, disini ada promo diskon hingga 50 persen untuk produk back to school dan diskon up to 50 persen untuk busana muslim. Diskon berlaku hingga akhir bulan Juni 2018.