Laga Perdana Prancis dan Argentina, Berikut Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada akhir pekan ini, perhelatan Piala Dunia 2018 memasuki hari ketiga.

Menariknya, Prancis dan Argentina akan tampil perdana, Sabtu (16/4/2018).

Prancis akan tampil pada sore hari WIB. Les Bleus akan menghadapi Australia pada pertandingan Grup C di Kazan pada pukul 17.00 WIB.

Laga kedua hari ini adalah Argentina vs Islandia. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Spartak itu akan kick-off pada pukul 20.00 WIB.

Hari ketiga merupakan jadwal yang paling padat dengan pertandingan. Ada empat laga dilakoni, bukan tiga seperti hari kedua.

Selain Prancis vs Australia dan Argentina vs Islandia, ada pula Peru vs Denmark dan Nigeria vs Kroasia yang bertanding pada Sabtu malam.

Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2018 malam ini:

Sabtu, 16 Juni 2018

Prancis vs Australia - Grup C (Kazan Arena) 17:00 WIB ; Trans TV

Argentina vs Islandia - Grup D (Spartak) 20:00 WIB ; Trans TV

Peru vs Denmark - Grup C (Mordovia Arena) 23:00 WIB ; Trans TV

Minggu, 17 Juni 2018

Nigeria vs Kroasia - Grup D (Kaliningrad) 02:00 WIB ; Trans TV

Prancis vs Australia (AFP)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com dengan judul: Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2018, Prancis dan Argentina Tampil