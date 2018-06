Tak Hanya Robby Purba, Tampilan Sophia Latjuba Berjilbab Tuai Pujian dari Para Selebritis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sophia Latjuba mengenakan gamis abu-abu dengan atasan kerudung warna senada.

Dalam sebuah postingannya di akun Instagram, ia mengatupkan tangannya seperti orang bertapa. Senyum menyembang di bibirnya.

Pada foto itu, disertai kalimat "Selamat Idul Fitri 1439 H mohon maaf Lahir batin."

Ia juga menyertai postingan fotonya, ""The noblest man is he who can forgive others. Wishing you a Happy Eid Mubarak."

Presenter kondang Robby Purba latah mengomentari penampilan ibu dua anak tersebut.

"Mashaallah cantiknya, maaf lahir batin Bu Sofie," tulis Robby Purba.

Melihat komentar tersebut, Sophia langsung membalas dengan kalimat.

Maafkan lahir batin juga dear," ucap Sophia.

Tak hanya Robby Purba, beberapa selebriti lainnya juga mengomentari kalai Sophia Latjuba tampak cantik dalam balutan busana tersebut.

"Kakak cantik banget (emot love) mohon maaf lahir batin Kak,"tulis Ririn Ekawati.

"Maaf lahir batin dear, selamat lebaran dan salam untuk keluarga," tulis Dimas Djay.

"Cantik mbaku, selamat lebaran mohon maaf lahir dan batin," tulis Kristina dangdut.(*)

