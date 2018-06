Dikabarkan Dekat dengan Deddy Corbuzier, Inilah Profil Sabrina Chairunnisa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Sabrina Chairunnisa ramai diperbincangkan usai foto mesranya dengan mentalis Deddy Corbuzier tersebar.

Sabrina Chairunnisa dikabarkan menjalin hubungan dengan Deddy Corbuzier dan mendapatkan restu dari mantan istrinya, Kalina Oktaranny.

Foto selfie yang diunggah Sabrina Chairunnisa, Deddy Corbyzier tampak mendekatkan wajahnya ke pipi Sabrina.

Foto ini pertama kali diunggah oleh akun gosip @lambe_turah, Minggu (17/6/2018).

Ayah satu anak itu terlihat akan mencium Sabrina.

"While waiting for the famous (emoji) in town," tulis Sabrina Chairunnisa pada caption fotonya tersebut.

Dalam bio di akun instagram pribadinya, Sabrina Chairunnisa menyebutkan sebagai finalis Putri Indonesia 2011.

Berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id, Sabrina Chairunnisa merupakan finalis Putri Indonesia mewakili Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dilansir http://indopageants.blogspot.com/ berikut biodata Sabrina Chairunnisa:

Biodata Singkat

a. Nama lengkap : Sabrina Chairunnisa

b. Nama Panggilan : Saby

c. Tempat / Tanggal lahir : 19 November 1992

d. Pendidikan : Fakultas Design Komunikasi Visual Universitas Trisakti

e. Tinggi badan : 173 cm

f. Berat badan : 51 kg

g. Hobby : traveling, membaca, dan berenang

h. Prestasi

- Juara 1 Idola Cilik dan Remaja Indonesia kategori Remaja Putri Tingkat Nasional

- Juara 1 Cerdas Cermat Tingkat SMP

- Menjadi bintang iklan Suzuki Night Rider, League, Softex, Joytea

- Membintangi beberapa FTV

- Menjadi pemeran tokoh Brenda dalam sinetron "Kepompong"