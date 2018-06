Menikah Beda Kayakinan Selama 17 Tahun, Artis Cantik Ini Rasakan Ada yang Aneh Lebaran Kali Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menikah dengan pasangan yang berbeda agama, bukanlah alasan untuk bisa saling menghargai satu sama lain.

Perbedaan agama tak mengurangi keharmonisan rumah tangga artis Novita Angie dan pasangannya Sapto Haryo Rajasa.

Seperti terlihat saat peringatan Idul Fitri 2018 ini.

Novita Angie yang penganut agama Kristen tampak begitu antusias merayakannya.

Angie pun mengunggah momen-momen itu di akun instagramnya belum lama ini.

Sejak jumat (15/6/2018) postingan Novita Angie bernuansa perayaan Idulfitri.

"Papi dan Maminya Jeremy & Jemima mengucapkan Mohon Maaf Lahir dan Batin...," tulisnya di caption foto dia dan suami menganakan busana muslim.

Di bagian lain, dia juga mengunggah foto keluarganya.

"Keluarga Rajasa mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin.." tulis Angie sebagai keterangan foto.

Angie juga mengunggah foto saat berziarah ke makam sang Ayah mertua dan menceritakan kebiasaan hari raya Idulfitri setiap tahunnya.

"Lebaran pertama tanpa pak R. Sumiharso.

.

Aneh rasanya... Gak terdengar lagi derap langkah Papa naik tangga dan ketok-ketok pintu kamar buat bangunin Sholat Ied.

Gak ada lagi obrolan pembahasan soal ketupat, makanan lebaran dan agenda kumpul ke rumah sodara-sodara.

Dan gak ada lagi sungkem minta maaf yang diiringi doa buat anak-anak dan cucu-cucunya Papa.

.

Pa... I miss you so so much," tulis Angie di postingan foto yang diunggah pada Sabtu (16/6/2018).

Angie nampak akur dan harmonis dengan keluarga besar sang suami.

Perbedaan keyakinan seolah bukan jadi halangan untuk mempersatukan dua keluarga.