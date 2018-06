Setelah Bulan Puasa Unggah Foto Berjilbab, Kini Nikita Mirzani Kembali Posting Foto Berbikini. Duh!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tampaknya bukan soal aneh lagi jika sosok aktris Nikita Mirzani memamerkan badan seksinya di media sosial khususnya Instagram.

Pasalnya artis satu ini memang dikenal blak-blakan soal apapun termasuk cara berpakaian.

Akan tetapi tiap kali ibu dua anak itu mengunggah foto dengan bikini, Ia sukses membuat netizen ramai berkomentar.

Seperti halnya foto yang Ia unggah saat liburan lebaran ini.

Nikita yang menikmati suasana kolam renang bersama putranya terlihat seksi dengan bikini warna pink.

Terlihat Ia nguber untuk bisa foto manis dengan sang putra kesayangan.

Akan tetapi, memang anak laki-laki jarang banget yang suka difoto apabila sudah beranjak besar.

Hal itu pula yang dirasakan oleh Nikta Mirzani saati ingin mengajak foto anaknya.

"A smile is happiness you’ll find right under your Nose,

Ps : susah bgt ini anak laki di ajak foto nya " ujar Nikita pada caption.

Tentu saja Nikita langsung banjir komentar jorok hingga kritik tajam padanya.

Karena telah mengunggah foto dengan hanya berpakaian bikini.

