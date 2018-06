Setiap Malam, Transmart Lampung Gelar Nonton Bareng Piala Dunia Rusia 2018. Gratis!

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Transmart Carrefour Lampung mengadakan nonton bareng (nobar) piala dunia 2018 di pelataran parkir lobi utama Transmart, Senin 18 Juni 2018

Regional Direktur Transmart Wilayah Sumatera-Batam Fadliyah Sari mengatakan, nobar malam ini akan secara maraton.

"Ya kan malam ini ada tiga match, yakni Swedia vs Korsel jam 19.00, Belgia vs Panama jam 22.00, dan Inggris vs Tunisia jam 1 dini hari, dan seluruh sesi kami adakan," ungkap yang akrab dipanggil Icha ini.

Masih kata dia, agar diantara setiap sesi tidak membosankan, pihaknya mengadakan beberapa games.

"Jadi disela-sela match ada games buat yang nonton biar lebih fun dan menikmati," sebutnya.

Icha pun mengaku sejak pukul 17.00 wib, kegiatan nobar sudah dilaksnakan dengan diadakan panggung hiburan.

"Jadi jam 17.00 sudah ada live DJ, artis lokal, kalau games nya itu ada hadiahnya, ada voucher belanja dan juga bingkisan," ungkapnya.

Icha menambahkan, nobar ini 100 persen free, dan masyarakat bisa berbelanja di Transmart hingga jam 22.00 wib.

"Kami sediakan stand snack juga di luar, dan ada kursi serta tempat lesehan bagi yang ingin menonton piala dunia," tutupnya. (*)