Viral Foto Mesra Deddy Corbuzier dengan Finalis Putri Indonesia, Ada Komen Mantan Istri Juga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Minggu (17/6/2018), Lambe Turah mengunggah foto mesra Deddy Corbuzier dengan seorang wanita bernama Sabrina Chairunnisa.

Sabrina merupakan Finalis Putri Indonesia 2011 yang mewakili Sumatera Utara.

Di foto yang diunggah Lambe Turah, Deddy mencium mesra pipi wanita tersebut.

"Minceu cuma mau ikutan komen nya mba kalina ahhh

.

Last forever yakssss

.

Udah gitu ajjah," tulisnya.

Foto itu sendiri diunggah oleh Sabrina melalui akun Instagramnya.

Ia menuliskan kalimat romantis di captionnya.

"While waiting for the famous in town!" tulisnya.

Yang menarik, foto yang diunggah Sabrina itu dikomentari oleh mantan istri Deddy, Kalina Ocktaranny.

Komentar yang dituliskan Kalina ikut dicapture oleh Lambe Turah.

"Honestly, aku suka liat foto ini..

Last forever yah.." tulis Kalina.