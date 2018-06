Ternyata Gol Lozano ke Gawang Jerman Bikin Gempa di Meksiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Euforia rakyat Meksiko dalam menyambut gol timnas kebanggaannya ke gawang Jerman ternyata berdampak pada peristiwa alam berupa getaran alias gempa.

Ibu kota Meksiko, Mexico City, diguncang gempa sesaat setelah Hirving Lozano mencetak gol penentu kemenangan timnas Meksiko atas timnas Jerman.

Meksiko memang secara mengejutkan berhasil menang atas juara bertahan Piala Dunia, Jerman, pada laga perdana penyisihan Grup F Piala Dunia 2018.

Bertanding di Luzhniki Stadium, Minggu (17/6/2018), Meksiko mengandaskan perlawanan Jerman dengan kemenangan tipis 1-0.

Baca: Bos Startup Malaysia Tewas karena Ponsel Meledak, Begini Kronologinya

Gol semata wayang Meksiko dicetak lewat tendangan Hirving Lozano, lewat skema kerja sama dengan Javier Hernandez.

Lebih jauh, gol Lozano ternyata berdampak besar hingga ke ibu kota Meksiko, Mexico City.

Tercatat, gempa mengguncang kota terpadat di Meksiko tersebut selama tujuh detik.

Namun, gempa yang terjadi bukanlah gempa alami, melainkan gempa buatan (artificial earthquake).

Baca: Sempat Hilang di Air Panas Simpur, Pelancong asal Banten Ditemukan

Dilansir BolaSport.com dari catatan The Institute of Geological and Atmospheric Investigations, gempa tersebut terjadi karena entakan, lompatan, dan sorak-sorai ribuan pendukung Meksiko yang menonton bareng di pusat kota Mexico City.

Kekuatan gempa pun dikabarkan terasa signifikan dalam kategori gempa buatan (artificial earthquake).

Memang, pusat ibu kota Meksiko ini dipenuhi ribuan penggemar timnas Meksiko yang tengah nonton bareng.

Para penggemar dikabarkan menyanyikan lagu-lagu populer untuk menghidupkan semangat dukungan, seperti lagu "Cielito Lindo". (Aditya Fahmi)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com dengan judul: Ketika Gol Kemenangan Meksiko atas Jerman Sebabkan Gempa...