VIDEO: Pempek Judes Superpedas yang Bikin Nagih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bila berkunjung Lampung, tak ada salahnya singgah ke Pempek Judes. Gerainya berada di Jalan Ikan Kakap No 100B, Pesawahan, Bandar Lampung.

Pempek Judes menyediakan berbagai pilihan menu. Namun, yang menjadi menu favorit pelanggan adalah pempek selam hitam.

“Banyak sekali yang pesan selam hitam. Selain itu, banyak juga yang suka dengan menu pempek kriuk dan selam renang,” kata Irwan Dwiyono, owner Pempek Judes.

Buka sejak September 2016, harga di Pempek Judes relatif terjangkau. Untuk pempek campur misalnya, hanya dibanderol Rp 4.500 saja per buah. Terdapat pilihan isi telur, keju, adaan, pistel, ebi, dan lenjer.

Kemudian untuk pempek hitam dihargai Rp 5.000 per buah. Juga dengan pilihan isi telur, keju, pistel, ebi, dan lenjer.

Lalu ada pempek kapal selam hitam Rp 20 ribu per porsi. Ada juga otak-otak goreng Rp 3.500 per buah dan pempek kapal selam Rp 18 ribu per porsi.

Lalu kapal selam berenang Rp 20 ribu per porsi, lenggang Rp 17 ribu, lenggang hitam Rp 18 ribu, serta aneka varian lenggang spesial dan keju seharga Rp 20 ribu.

“Ada juga pempek kriuk Rp 20 ribu satu porsi, tekwan satu porsi Rp 17 ribu, dan tekwan model juga Rp 17 ribu per porsi,” ujarnya.

Selain pempek, Pempek Judes juga menjual sop durian medan yang dibanderol Rp 15 ribu per porsi. Terdapat berbagai pilihan topping tambahan dengan harga sekitar Rp 17 ribu-Rp 19 ribu.

“Ada sop durian original, sop durian regal, dan pilihan topping lainnya, yaitu oreo, monster, Mr Bean (kacang merah), Mrs Green (kacang hijau), sop durian rainbow, dan sop durian fruity,” kata dia. (*)