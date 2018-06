Kisah Keluarga Superhero 'Incredibles 2' Tayang di 4 Bioskop Lampung. Wajib Nonton, Ini Sinopsisnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tidak tahu film animasi Pixar 'The Incredibles'?

Dirilis tahun 2004, film yang menceritakan tentang keluarga superhero ini menjadi favorit masyarakat.

Meski dirilis bertahun-tahun yang lalu, 'The Incredibles' kerap diputar di televisi Indonesia.

Film tersebut juga sukses secara pemasukan dan juga kritik.

Dilansir dari flickmagazine.com, The Incredibles menghasilkan pemasukan US$633 juta dari seluruh dunia.

Film tersebut juga memenangkan kategori Best Animated Feature dan Best Sound Editing di ajang The 77th Annual Academy Awards.

Kini, setelah 14 tahun, keluarga Parr akhirnya kembali menyapa penonton setianya.

Dan di Lampung, film ini tayang di Mal Kartini Premiere, Boemi kedaton XXI, Mal Kartini XXI, dan CGV Transmart Lampung.

Untuk di Mal Kartini Premiere, film Incredibles 2 tayang pada pukul 13.00 dan 18.15 WIB.

Lalu di Boemi Kedaton XXI, tayang sebanyak empat kali yakni 12.30, 15.05, 17.40, dan 20.15 WIB.

Sementara di Mal Kartini XXI, film ini tayang pukul 12.15, 14.50, 17.25, dan 20.00 WIB.

Sedangkan di CGV Transmart Lampung, Incredibles 2 tayang pukul 10.30, 15.40, 18.15, dan 20.50 WIB.

