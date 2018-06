Pertama di Indonesia, RSUD Abdul Moeloek Terapkan BPJS Reservasi On Line

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG --- Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung melakukan terobosan dengan menerapkan Reservasi Online support system (ROSS).

Dengan sistem ini pendaftaran pasien bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja pasien tersebut berada.

ROSS Merupakan solusi untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap proses registrasi atau pendaftaran pasien via online untuk semua jenis pendaftaran pasien, baik pasien baru atau lama dengan pembiayaan pribadi maupun pasien peserta BPJS yang terintegrasi dengan Rumah sakit Tipe C dan BPJS.

Kepala Sub Bagian Humas RSUDAM Akhmad Sapry mengatakan aplikasi ini diperuntukkan baik bagi pasien umum maupun pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan berlaku untuk klinik rawat jalan.

Caranya pasien disediakan Media elektronik yang terhubung atau terkoneksi dengan internet. Pasien pribadi atau umum melampirkan KTP Lama, Kartu Berobat Pasien (No. Rekam Medik) RSAM, juga BPJS: Baru / Lama. Selain itu dilampirkan Kartu Peserta BPJS Aktif (No. Peserta BPJS), KTP, No. Surat Rujukan Tipe C Pasien Asuransi lainnya. Juga KTP, No Kartu Peserta Asuransi Lama: Kartu Berobat Pasien (No. Rekam Medik) RSAM.

"Reservasi Online dapat dilakukan H-3 sampai dengan H-1 dari rencana pasien akan melakukan kunjungan (berobat). Pasien harus melapor ke loket reservasi online pukul 07.30 WIB sampai dengan 08:30 WIB pada tanggal berobat yang sudah ditentukan," kata Akhmad Sapry.

Sapry juga mengatakan reservasi online merupakan pioneer dalam penerapan Reservasi Online peserta BPJS di Indonesia. Aplikasi ini salah satu bentuk kemajuan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam pendaftaran pasien sehingga dapat memudahkan masyarakat Provinsi Lampung dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan di RSUDAM.

Direktur Utama RSUDAM dr. Hery Djoko Subandriyo,MKM mengatakan ROSS digagas untuk percepatan dan peningkatan mutu pelayanan pendaftaran pasien.

Sistem ini bermanfaat untuk menjamin kepastian pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan penanganan lebih lanjut dari pasien tersebut sehingga menjadi bagian penting untuk mencapai RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Sahabat Masyarakat Menuju Lampung Sehat.

Dengan adanya Reservasi pendaftaran pasien secara online ini Bapak Gubernur Lampung berharap masyarakat yang dirujuk ke RUSDAM dapat menggunakan aplikasi ini. "Semoga dengan hadirnya Aplikasi ini kami dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat Lampung," tegas Gubernur Lampung. (Rls).