Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan Yakin Argentina All Out Menangkan Pertandingan

Laporan Wartawan Tribun Lampung, Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan meyakini Messi dan kawan-kawan akan bermain all out untuk bisa memenangkan laga hidup mati melawan Nigeria pada lanjutan pertandingan di group C piala dunia Rusia 2018 pada dini hari nanti.

"Tentu Argentina akan bermain all out untuk bisa memetik hasil positif melawan Nigeria guna bisa lolos ke babak 16 besar," kata dia kepada Tribun, selasa (26/6).

Menurutnya meski Nigeria bukanlah lawan mudah, tapi mantan Kapolres Pesawaran ini yakin Messi dan kawan-kawan akan bisa memenangi pertandingan dengan skore 2-0.

AKBP M. Syarhan sendiri mengunggulkan Portugal akan bisa menjadi kampiun pada piala dunia di Rusia kali ini.

Pertandingan Argentina Vs Nigeria untuk memperebutkan satu tiket babak 16 besar di laga penutup Grup D Piala Dunia 2018 diperkirakan berlangsung panas.

Laga ini akan berlangsung di Stadion Saint Petersburg, Selasa (26/6/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Kedua tim diwajibkan menang untuk bisa melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia ke fase gugur.

Tambahan tiga poin akan membuat Nigeria otomatis lolos. Saat ini, Nigeria duduk di peringkat kedua klasemen dengan koleksi tiga poin.

Berbeda dengan Nigeria, Argentina masih harus melihat hasil pertandingan lain, yakni Islandia vs Kroasia.

Argentina harus berdoa agar Islandia tidak menang atau menang dengan selisih gol yang lebih buruk dari Argentina.

Saat ini, Argentina dan Islandia sama-sama mengoleksi satu poin. Namun, Islandia lebih baik dari Argentina dan menempati peringkat ketiga karena selisih gol.

Jadwal siaran langsung: Rabu, 26 Juni 2018, Trans TV/ K-Vision, 01.00 WIB.