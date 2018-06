Lolos ke Babak 16 Besar, Messi dkk Bakal Hadapi Prancis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Timnas Argentina menang secara dramatis atas Nigeria pada laga pamungkas penyisihan Grup D Piala Dunia 2018 di Stadion Saint Petersburg, Selasa (26/6/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Marcos Rojo menjadi pahlawan Albiceleste lewat tendangan volinya pada menit ke-86.



Sebelumnya, Argentina memimpin lewat gol Lionel Messi pada menit ke-14.

Namun Nigeria membalasnya melalui penalti Victor Moses pada menit ke-51, sebelum Rojo mematri kemenangan peraih dua gelar juara dunia ini.



Dengan demikian, Argentina menjadi runner-up Grup D, mendampingi Kroasia ke babak 16 besar. Sementara itu Nigeria harus gigit jari karena kekalahan ini membuat mereka tergusur dari peringkat kedua lantaran hanya mengumpulkan tiga poin, terpaut satu dari Argentina.



Pada fase knock-out, Argentina bertemu Perancis yang merupakan juara Grup C, sedangkan Kroasia menghadapi Denmark (runner-up Grup C). Duel Perancis vs Argentina berlangsung Kazan Arena, Kazan, 30 Juni, sedangkan Kroasia vs Denmark berlangsung di Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, 1 Juli.



Argentina bermain agresif sejak peluit kick-off berbunyi. Tak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk mencetak gol karena pada menit ke-14, Messi membobol gawang Nigeria.

Megabintang Barcelona ini memperlihatkan skill individu yang memukau.

Menerima umpan lambung Ever Banega dari tengah lapangan, Messi yang berlari ke dalam kotak penalti melakukan kontrol dan dengan dua sentuhan, dia melepaskan tembakan dengan kaki kanan.

Si kulit bulat bersarang di sisi kanan gawang Nigeria.



Ini menjadi gol pertama Messi dalam Piala Dunia 2018.

Lesakkannya ini pun mengakhiri penantian selama 662 menit dalam ajang serupa sejak terakhir kali dia membobol gawang Nigeria pada Piala Dunia 2014.



Menit ke-34, Messi nyaris menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas setelah Angel Di Maria dilanggar dekat kotak penalti.

Sayang, bola sepakan Messi ke sisi kiri gawang Nigeria bisa ditepis Francis Uzoho sehingga skor 1-0 bertahan hingga turun minum.



Pada paruh kedua, Nigeria berusaha keluar dari tekanan.

Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-51 setelah mendapat penalti akibat pelanggaran Javier Mascherano terhadap Leon Balogun saat terjadi tendangan pojok.

Moses dengan sempurna mengeksekusi hukuman itu.

Situasi yang membuat mereka bakal gagal ke babak selanjutnya membuat Argentina kembali bermain ofensif.

Sergio Aguero pun dimasukkan untuk meningkatkan intensitas serangan.



Usaha Albiceleste membuahkan hasil pada menit ke-86.

Rojo melakukan voli ketika menerima umpan silang Gabriel Mercado dari sayap kanan, membuat Argentina memimpin 2-1 yang bertahan hingga laga usai.



Pada pertandingan lain, Kroasia menang 2-1 atas Islandia, yang membuat Luka Modric dkk lolos dengan nilai sempurna karena menang dalam tiga laga penyisihan grup.

Kroasia unggul berkat gol Milan Badelj pada menit ke-53 sebelum dibalas melalui penalti Gylfi Sigurdsson pada menit ke-76.

Ivan Perisic memastikan Kroasia menang pada menit ke-90.



Susunan pemain Nigeria vs Argentina



Nigeria (3-5-2): 23-Francis Uzoho; 22-Kenneth Omeruo (Alex Iwobi 90'), 5-William Troost-Ekong, 6-Leon Balogun; 21-Tyronne Ebuehi, 4-Onyinye Ndidi, 10-John Obi Mikel, 8-Oghenekaro Etebo, 11-Victor Moses; 14-Kelechi Iheanacho (Odion Ighalo 46'), 7-Ahmed Musa (Simy 90')



Pelatih: Gernot Rohr



Argentina (4-4-2): 12-Franco Armani; 3-Nicolas Tagliafico (Sergio Aguero 80'), 17-Nicolas Otamendi, 2-Gabriel Mercado, 18-Marcos Rojo; 11-Angel Di Maria (Maximiliano Meza 72'), 15-Enzo Perez (Cristian Pavon 61'), 14-Javier Mascherano, 7-Ever Banega; 9-Gonzalo Higuain, 10-Lionel Messi



Pelatih: Jorge Sampaoli



Wasit: Cuneyt Cakir (Turki)