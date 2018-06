Babak Knockout: Prancis vs Argentina dan Brasil vs Meksiko

Laporan Reporter Tribun Lampung Daniel Tri Hardanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 segera usai. Fase tersebut tinggal menyisakan laga terakhir di Grup G dan H (bertanding Kamis, 28 Juni 2018 malam dan Jumat, 29 Juni 2018 dini hari).

Dari Grup A, Uruguay dan Rusia menjadi juara dan runner up. Selanjutnya Uruguay akan bersua Portugal sebagai runner up Grup B di babak 16 besar. Sedangkan Rusia menantang juara Grup B, Spanyol.

Laga paling menarik tersaji saat juara Grup C Prancis berhadapan dengan Argentina (runner up Grup D). Lalu juara Grup D Kroasia ditantang runner up Grup C, Denmark.

Selanjutnya, Brasil selaku juara Grup E akan melawan Meksiko (runner up Grup F). Juara Grup F, Swedia, akan ditantang Swiss yang keluar sebagai runner up Grup E.

Sementara persaingan di Grup G tinggal menyisakan Inggris dan Belgia. Keduanya akan saling berhadapan untuk menentukan juara grup.

Laga lain yang mempertemukan Panama dan Tunisia tak lagi berpengaruh. Satu-satunya motivasi mereka adalah terhindar dari status juru kunci.

Di Grup H, perebutan dua tiket babak 16 besar masih sengit. Ada tiga tim yang punya peluang, yakni Jepang, Senegal, dan Kolombia.

Saat ini Jepang dan Senegal sama-sama berada di papan atas klasemen Grup H dengan raihan empat poin. Bahkan, rekor gol memasukkan dan kemasukan kedua tim sangat identik (4-3).

Kolombia berada di posisi ketiga dengan tiga poin. Polandia menjadi juru kunci tanpa satu poin pun.

Pada laga terakhir, Senegal mendapat ujian paling berat. Tim asuhan Aliou Cisse ini bakal berhadapan dengan Kolombia.

Sementara pada laga lainnya, Jepang akan menghadapi Polandia. Meski tak lagi punya peluang lolos, Polandia tak bisa diremehkan.

Di babak selanjutnya, siapa pun wakil dari Grup H akan menemui jalan terjal. Pasalnya, juara dan runner up grup bakal berjumpa Inggris atau Belgia.

Menarik disimak tim mana yang bakal mewakili Grup G dan H. (*)