Sharp LED TV 40 Inci Hanya Rp 3.749.000 di Hypermart

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hypermart Lampung memberikan harga spesial untuk produk pilihan pada 28 Juni-12 Juli 2018.

Salah satunya diberikan untuk produk susu Bebelac 3 Nutri madu/vanila 800 gr dengan minimal pembelian 2 buah.

Supervisor Hypermart Lampung Ades Saputra mengatakan, harga spesial ini juga diberikan untuk produk rumah tangga, seperti Baygon aerosol fresh scent 750 ml, B29 detergen 2 in 1 800 gr dan Ceres hagelslag 225 gr all variants.

"Spesial untuk persiapan sekolah, Hypermart Lampung juga memberikan promo diskon 20 persen untuk seragam sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA," jelasnya kepada Tribun, Kamis, 28 Juni 2018.

Menyambut piala dunia, lanjut Ades, Hypermart Lampung juga menghadirkan promo spesial untuk LED TV. Antara lain, Sharp LED TV 32SA4100 dari harga Rp 2.899.000 menjadi Rp 2.499.000 saja, Sharp LED TV 40LE1851 dari Rp 4.751.000 menjadi Rp 3.749.000. masih banyak promo untuk brand televisi lainnya.

Sementara di area bakery ada promo assorted mini pastry dari harga Rp 10.490 per 100 gram turun menjadi Rp 9.500 per 100 gram, assorted chiffon nom topping dari harga Rp 19.500 turun menjadi Rp 16.900 per buah. Promo berlaku selama weekend.

Selain dua produk itu, di area bakery Hypermart Lampung juga menyediakan beragam lilihan roti manis, roti tawar, aneka bagelen, aneka pia, dan masih banyak lagi yang lainnya. (*)