Azriel Edit Foto Aurel Hermasyah, Netizen Beri Nasihat Begini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermasyah dan adik kandungnya, Azriel Hermansyah terkenal sebagai kakak adik yang sangat kompak.

Apalagi keduanya hanya berbeda 2 tahun saja. Aurel sebentar lagi akan menginjak usia ke 20 tahun Juli mendatang.

Sementara Azriel sudah genap berusia 20 tahun, 27 Juni kemarin.

Tak hanya itu, kekompakan ini semakin terjalin semenjak keduanya ditinggal cerai orangtuanya, Krisdayanti dan Anang Hermansyah.

Orangtua Aurel dan Azriel ini bercerai pada 2009.

Saat itu, usia Aurel dan Azriel masih tergolong kecil, namun keduanya harus merasakan pengalaman pahit orangtuanya bercerai.

Mereka seolah saling menguatkan untuk melewati setiap harinya.

Seperti ketika Azriel mengunggah foto masa kecilnya dengan Aurel dan menulis kalimat menyentuh di laman Instagramnya beberapa waktu lalu.

"time flies so fast. day by day left us. the new days will comes," tulisnya.

Sementara caption balasan yang diunggah Aurel malah lebih menyentuh.