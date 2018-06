Kapolres Way Kanan Apresiasi Personel Naik Pangkat dan Berprestasi

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan mengadakan kegiatan Upacara Korps Kenaikan pangkat personel Polres Way Kanan di Lapangan Apel Polres Way Kanan, Sabtu (30/6).

Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, PJU Polres Way Kanan, Kapolsek Jajaran Polres Way Kanan, Ketua Bhayangkari dan Pengurus, serta anggota Polres Way Kanan.

Baca: Danki Pelopor Brimob Lampung Jemmy Prediksi Prancis Menang

Kapolres Way Kanan dalam amanat mengatakan, bahwa sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, dapat menerima laporan korps bagi personel yang mendapatkan kenaikan pangkat pada periode 01 juli 2018 ini.

Baca: Ramalan Zodiak, Sabtu 30 Juni 2018, Pisces Bakal Dapat Rezeki Nomplok

"Kepada personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin serta loyalitas yang tinggi dalam bertugas sehingga mendapatkan reward dari institusi polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,” Jelas AKBP Doni.

Personel Polres Way Kanan, yang mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 10 personel polri, dari Bripka ke Aipda sebanyak 5 personel, Brigadir ke Bripka 3 personel dan dari Bripda ke Briptu sebanyak 2 personel.



Kapolres Way Kanan mengucapakan selamat kepada yang telah memperoleh kenaikan pangkat, dan mengharapkan agar momen kenaikan pangkat ini, sebagai sumber motivasi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja.

Baca: Kartunis GM Sudarta Meninggal Dunia - Dia Dikenal sebagai Sosok yang Humoris

Jangan cepat berpuas diri bahkan sebaliknya harus disadari bahwa kenaikan pangkat akan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar dengan kenaikan pangkat tersebut, hendaknya dapat dijadikan pendorong dan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kegiatan berakhir dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolres Kapolres Way Kanan dan diikuti oleh para Perwira dan diakhiri dengan berfoto bersama.