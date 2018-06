VIDEO - Berakhir Pekan dengan Sajian Ikan? Yuk, Cek Harganya di Sini

Laporan Videografer Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Bagi anda yang ingin menghidangkan sajian istimewa untuk keluarga tercinta di akhir pekan ini, ikan bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Saat ini, harga ikan laut relatif stabil di Pasar Ikan Gudang Lelang, Bumi Waras, Sabtu, 30 Juni 2018.

Hal ini dikatakan salah satu pedagang ikan, Omil yang ditemui Tribun Lampung. “ Ini harganya lagi stabil, meskipun anginnya kalau malam cukup kencang tapi tidak mempengaruhi jumlah ikan tanggkapan nelayan,” ujarnya.

Omil menambahkan, meskipun cenderung stabil, namun harga cumi-cumi sempat mengalami kenaikan yang cukup drastis. “Kemaren cumi-cumi sempet naik sampai Rp 140 ribu per kilogramnya. Kalau sekarang sih sudah agak turun,” bebrnya.

Adapun harga ikan saat ini yakni, Kakap merah Rp 70 ribu per kilogramnya, Kembung sate Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogramnya, Tongkol, Rp 35 ribu per kilogramnya, dan Simba Rp 40 ribu per kilogramnya. (okj)