Duduk dan Tertawa, Ini yang Dilakukan Pevita Pearce Usai Terpergok Jalan Bareng Ariel NOAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis berusia 25 tahun ini, Pevita Pearce, jadi bahan pembicaraan belakangan ini.

Wanita kelahiran Jakarta 6 Oktober 1992 ini digosipkan jadi pacar baru vokalis NOAH, Nazriel Irham alias Ariel, setelah putus dari Sophia Latjuba.

Pevita bukan sembarangan artis.

Dengan nominasi Piala Citra untuk Aktris Terbaik pada tahun 2008 untuk film Lost in Love pada usia 16 tahun.

Pevita memegang rekor sebagai nominator termuda di sejarah Festival Film Indonesia untuk penghargaan akting utama, memecahkan rekor Laudya Cynthia Bella yang berusia 17 tahun untuk film Virgin.

Rekor Pevita pun ini dipecahkan pada tahun 2011 saat tiga aktris sekaligus mendapat nominasi saat berusia 12 tahun (Salma Paramitha, Rindu Purnama), 14 tahun (Gita Novalista, The Mirror Never Lies) dan 15 tahun (Dinda Hauw, Surat Kecil Untuk Tuhan).

Kabar kedekatan musisi Ariel Noah dan artis Pevita Pearce makin ramai diperbincangkan.

Ariel Noah dan Pevita Pearce ()

Kabar ini pun sampai ke telinga Pevita.

Seolah menanggapi kasak-kusuk ini, Pevita mengunggah tulisan di instagram story Sabtu (29/6/2018).

Dia tulis kalimatnya dengan huruf kecil dan diberikan gif tertawa ngakak.

"I can't stop the rumors from spreading and I can' really change people's mind who believe them, all I can do is sit back and laugh"

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan begini.

'Aku tidak bisa menghentikan gosip yang beredar dan aku juga benar-benar tidak bisa mengubah pikiran orang-orang yang mempercayainya, semua yang bisa ku lakukan hanyalah duduk dan tertawa (red)'