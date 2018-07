Lelah Dibilang Gendut oleh Netizen, Begini Balasan Menohok Marion Jola

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gadis cantik asal Kupang yang punya suara merdu ini mulai dikenal karena menjadi finalis ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV.

Nampak penampilan gadis yang satu ini selalu menggunakan makeup tebal yang memukau.

Melihat perubahan fisik Marion Jola saat pertama kali tampil di ajang pencarian bakat sampai saat ini, banyak netizen beranggapan badan Marion Jola makin gendut.

Penyanyi pendatang baru ini mengaku lelah dengan kritik tentang berat badannya dan meminta netizen berhenti menyebutnya gendut.

Dilansir Grid.ID dari Kompas.com, Marion Jola sempat menuliskan sebuah pesan melalui unggahan di Instagram Storynya Sabtu (30/6/2018).

"I know. just please stop, everyone pls, im on diet no worries kay?"

"Semua suruhan diet, dan kata2 'gendut jelek bagusan dulu, jangan gendut saat ini' itu sama skali ga membantu masalahnya, ini lama2 mengganggu," tulisnya.

"Buat aku ga bisa mikir lain, malah kepengaruh, just pls stop, i know, im on diet, tiap hari nge gym, ga gampang, ga cepet ok? lama2 aku yg ga kepikiran malah jadi kepikiran. thankyou," tulis Marion Jola.

Nah itu tadi cara Marion Jola menanggapi berbagai perkataan netizen tentang bentuk tubuhnya, sampai-sampai mulai mengganggu pikirannya. (Grid.ID/Esti Ayu Hutami)