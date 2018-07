Polres Way Kanan Sumbang 100 Kantong Darah Sambut Hari Bhayangkara ke-72

Polres Way Kanan sambut hari bhayangkara ke 72 tahun 2018 dengan melakukan bhakti kesehatan donor darah di aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Minggu (1/7).

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan sambut hari bhayangkara ke 72 tahun 2018 dengan melakukan bhakti kesehatan donor darah di aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Minggu (1/7).

Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, PJU Polres Way Kanan, Kapolsek Jajaran Polres Way Kanan, Ketua Bhayangkari dan Pengurus, anggota Polres Way Kanan, dan paguyuban motor Way Kanan.

Baca: Panas atau Hujan? Cek Prakiraan Cuaca di Awal Bulan Juli

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Kabag Sumda Kompol Andri Yulianto menjelaskan kegiatan donor darah memang diagendakan setiap tahun dalam rangka rangkaian hari ulang tahun Bhayangkara ke 72 tahun 2018.

Baca: Mudah Diikuti, Ini Rahasia Kecantikan Alami ala Wanita Prancis

Sebanyak 100 kantong darah berhasil dikumpulkan yang nantikannya akan disalurkan, kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang wajib dilaksanakan sebagai sumbangsih kepada masyarakat yang membutuhkan. Seluruh personil disarankan untuk mengikuti kegiatan donor darah ketika tidak sedang menjalankan tugas,” katanya.

Selain itu, ditempat terpisah Polres Way Kanan juga melaksanakan anjangsana ke rumah purnawirawaan dan warakuri, salah satunya rumah Ibu Muslimah basuni di Baradatu.

Kata Kabag Sumda, kunjungan tersebut, menunjukkan bentuk kepedulian terhadap purnawirawaan dan warakuri, pihaknya pun memberikan sejumlah bantuan seperti uang tunai dan pengobatan gratis.

Selain itu, ada bhakti kesehatan gratis bagi masyarakat dan bhakti religi melaksanakan bersih – bersih di tempat - tempat ibadah,” tutur Kompol Andri.‎(ang)