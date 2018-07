Yuk Icip-icip 3 Menu Baru nan Lezat di Novotel Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Spesial bulan Juli, sejumlah hotel di Bandar Lampung memberikan program promo terbaik untuk para tamu. Tidak hanya promo, ada juga sajian menu terbaru untuk memanjakan tamu yang akan melewatkan waktu di hotel.

Asst. Sales & Communication Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, untuk memberikan referensi bagi masyarakat di Lampung untuk menikmati kuliner, Novotel Lampung menghadirkan tiga menu terbaru di bulan Juli ini. Antara lain Beef Cardinal dengan harga Rp 95 ribu saja, Ayam Bakar Sambal Dabu-Dabu Rp 85 ribu dan Two Way of Kaylan Rp 75 ribu per porsi.

Baca: GRAFIS: Belgia vs Jepang, Duet Hazard-Lukaku Beraksi?

Sebagai pendampingnya, disediakan pilihan minuman seperti Bailey Affogato Rp 90 ribu, Green Sweet Rp 85 ribu dan Ginger Lime Rp 40 ribu. Semua harga makanan dan minuman sudah termasuk tax and service.

Baca: Hasil Tes Urine Negatif, Presenter Reza Bukan Tetap Ditahan. Kok Bisa?

"Selain citarasa makanan yang lezat dan minuman yang menyegarkan, Novotel Lampung juga memiliki lokasi dengan pemandangan yang indah serta desain bangunan gedung kokoh bernuansa internasional. Sangat cocok untuk menghabiskan waktu bersama kerabat maupun rekan," jelasnya Minggu (1/7). (ana)