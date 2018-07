Menu Baru Jelang Kemerdekaan, Pasta & Salmon Merah Putih di Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung kembali menghadirkan menu spesial. Jelang momen hari kemerdekaan pada Agustus mendatang, Emersia Hotel menghadirkan menu spesial bernuansa merah putih dari menu berat, minuman hingga dessert.



Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Asep Iswanto menjelaskan, menu spesial ini khusus dihadirkan untuk bulan Juli - Agustus - September 2018 (Special of The Month). - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung kembali menghadirkan menu spesial. Jelang momen hari kemerdekaan pada Agustus mendatang, Emersia Hotel menghadirkan menu spesial bernuansa merah putih dari menu berat, minuman hingga dessert.Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Asep Iswanto menjelaskan, menu spesial ini khusus dihadirkan untuk bulan Juli - Agustus - September 2018 (Special of The Month).

Menu yang dihadirkan antara lain Pasta & Salmon Merah Putih Rp 80.000++.



"Hidangan ini memakai spaghetti aglio, ditumis dengan bawang putih, parsley dan black pepper. Kemudian dipadukan dengan pan fried ikan salmon serta dua macam saus yaitu saus barbeque dan lemon butter sauce," jelasnya, Selasa (3/7) siang.



Untuk menu minuman, lanjut Asep, Emersia menghadirkan Proklamasi Mocktail Rp 40.000++, dengan bahan sirsak dan strawberry.

Minuman ini dilengkapi dengan potongan buah strawberry segar.

Paduan kedua buah tersebut menghasilkan tampilan merah putih sesuai hari kemerdekaan.



Sebagai penutup, tamu dapat menikmati menu Soft Brave Cake Rp 35.000++.

Yaitu hidangan yang dibuat dari cake cokelat dan cheese di dalamnya.

Agar semakin segar, sajian kue ini dipadukan dengan fruit cocktail. Menu ini kian lengkap dengan penawaran promo kamar spesial Merdeka Package mulai dari Rp 645.000 yang berlaku 15 - 20 Agustus 2018.



Ditambahkan oleh Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago, Agustus 2018 nanti tepatnya pada tanggal 17 - 22, Emersia akan kembali menggelar Emersia Wedding Exhibition ketiga di atrium Mal Boemi Kedaton.



"Mengulang kesuksesan wedding eksibisi yang kita lakukan sebelumnya, maka kita hadirkan lagi dengan melibatkan lebih banyak vendor. Total ada 25 vendor untuk menjadikan ini sebagai wedding eksibisi terbesar di Bandar Lampung," jelasnya.



Ke-25 vendor yang hadir, lanjut Rafizon, lengkap mulai dari dekorasi, bridal, wedding organizer, dokumentasi, suvenir wedding, wedding cake dan lainnya.

Akan ada lebih banyak event menarik, food testing setiap hari dan photobooth cantik untuk pengunjung.



"Untuk paket wedding yang dari Emersia sendiri ada paket Wedding Buffet seperti Ruby, Sapphire dan Diamond mulai dari Rp 68 juta untuk 300 pax, sudah komplit di Emersia. Kemudian Paket Ciatok dengan pilihan Crystal, Ruby, Sapphire, dan Diamond mulai Rp 3 juta/table," jelasnya. (ana)