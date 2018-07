Via Vallen Kantongi Tiket Piala Dunia 2018 Siap Berangkat, Tapi Mendadak Kecewa Gara-gara Ini

Instagram - Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada akun Instagram @viavallen, penyanyi dangdut Via Vallen tampak mengunggah foto persiapannya untuk menonton langsung Piala Dunia 2018 di Rusia nanti.

Pelantun "Sayang" itu mengunggah foto jersey Portugal dengan nama punggung Ronaldo, dua tiket pertandingan Piala Dunia 2018, tiket pesawat, dan juga visa khusus untuk berkunjung ke Rusia.

"Tiket pesawat (centang), Tiket pertandingan (centang), Visa fan ID (centang), Jersey (centang)," katanya.

Namun, Via justru kecewa.

Ini karena sang idola, Christiano Ronaldo, ternyata harus pulang lebih awal setelah Portugal dikalahkan Uruguay di babak 16 Besar Piala Dunia 2018 dengan skor 2-1.

"Gimana nasibnya peralatan perang iniii ????????????" ujarnya melalui tulisan.

"Padahal aku pengen banget liat diaa secara langsung, teruss bawa banner “ RONALDO, COME BACK TO MANCHESTER UNITED “ dengan harapan kali aja di bacaa ????," ungkap Via.

Kepulangan Ronaldo membuat Via kecewa.

Penyanyi asal Sidoarjo, Jawa Timur, ini juga merasa kurang bersemangat menonton langsung Piala Dunia di Rusia.

"Duuhh jd berkurang semangaaatttnya buat berangkat ke rusia ????," kata Via. (Kompas.com/Dian Reinis Kumampung)

