Randy Pangalila Dikabarkan Lamar Pacar Bulenya, Cicin di Jari Manis Curi Perhatian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia terdengar dari aktor Randy Pangalila.

Unggahan foto terbarunya di akun instagram @randpunk pada Kamis (5/7/2018), menampilkan Randy dengan kekasihnya yang berasal dari Kanada.

Dalam foto tersebut, wajah Randy sebagian tampak tertutupi oleh tangan sang pacar.

Tepat di jari manis tangan kiri kekasih Randy melingkar sebuah cincin.

Dari unggahan ini seolah Randy mnegisyaratkan jika dirinya baru saja melamar sang pacar.

Hal ini semakin didukung oleh caption foto yang tertulis.

"Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018, I Love You @cfrank3030 #shesaidyes"

Selama ini Randy dan pacar memang menjalani pacaran jarak jauh.

Namun jarak tak lagi membuat cinta mereka terhalang, buktinya beberapa kali Randy membagikan momen-momen kebersamaan mereka.

