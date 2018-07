Hati-hati, Inilah Berbagai Gejala Kanker yang Munculnya Mirip dengan Flu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kondisi kesehatan seseorang tentu berbeda-beda. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap penyakit pun semakin hari harus bertambah

Hal ini juga ditengarai karena perkembangan penyakit yang semakin pesat dan tentu dapat merugikan serta mengancam kesehatan.

Salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan ialah kanker.

Penyakit kanker sangat bervariasi dengan berbagai gejala, baik tak terlihat atau bisa terlihat dalam jangka yang cukup lama bahkan saat penderita sudah memasuki stadium akhir.

Bisa dikatakan, kanker merupakan penyakit yang paling banyak diwaspadai sebab pengobatannya yang tergolong sulit dan membutuhkan biaya cukup besar.

Dilansir dari Live Strong, ahli kesehatan di The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan jika gejala kanker mudah dikenali sejak awal.

Yang membuat terkejut, ternyata gejalanya hampir mirip dengan gejala flu yang pada umumnya dialami seseorang.

Inilah berbagai gejala kanker yang muncul dan mirip dengan flu!

Demam dan menggigil

Demam dan menggigil penderita kanker layaknya penderita flu seringkali di salahartikan.