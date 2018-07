Grand Opening Peresmian Kantor Baru, DMS Tours & Travel Beri Cashback Rp 2 juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Daanish Mika Salsa (DMS) Tours & Travel Agustam Syah memberikan penawaran menarik yakni cashback Rp 2 juta bagi masyarakat yang mendaftar umrah. Promo ini ditawarkan bersamaan dengan grand opening kantor baru PT DMS Tours & Travel Jln. Ryacudu (Jalur 2 Korpri) No. 24D Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

CEO PT Daanish Mika Salsa (DMS) Tours & Travel Agustam Syah mengatakan, kantor baru yang terdiri dari empat ruko berlantai 3 ini dibuka dan menggantikan kantor sebelumnya di Jln. Teuku Umar, Kedaton. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat yang akan beribadah umrah.

Tidak hanya upgrade dari sisi bangunan, lanjut Agustam, pihaknya juga melakukan pembenahan dari sisi sumberdaya manusia (SDM) agar tetap konsisten mengikuti regulasi dari pemerintah. PT DMS Tours & Travel juga menjamin keamanan dana nasabah serta kepastian keberangkatan jamaahnya.

"Kami (PT DMS Tours & Travel), sebagaimana taglinenya yaitu Menjadi Sahabat Anda ke Baitullah, akan terus meningkatkan layanan. Semoga komitmen ini bisa kami jaga sebaik-baiknya untuk melayani umat dan menjadi mitra Kementerian Agama Republik Indonesia (dalam hal penyelenggaraan ibadah umrah)," jelasnya saat grand opening, Minggu (8/7).

Kantor baru tersebut akan beroperasi setiap Senin - Jumat (pukul 08.00 - 17.00) dan Sabtu (pukul 08.00 - 15 00). Bersamaan dengan grand opening, PT DMS Tours & Travel memberikan doorprize serta grand prize 1 unit sepeda motor bagi jamaah yang melakukan DP untuk perjalanan umrah di PT DMS Tours & Travel.

Untuk diketahui, PT DMS Tours & Travel menawarkan paket umrah dengan promo spesial mulai dari Rp 26 juta (Umrah 9 Hari by Garuda). Kemudian, ada pula paket Umrah Plus Istanbul Turkey Rp 29 juta (umrah plus city tour Istanbul 10 hari) dan Umrah Plus Istanbul Turkey Rp 31 juta (umrah plus 3D2N di Turki 13 hari).

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Suhaili yang turut hadir dalam grand opening tersebut mengimbau kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih biro perjalanan umrah tepercaya. Hal ini agar kejadian yang tak diinginkan seperti gagal berangkat umrah dapat dihindari. Ia menambahkan, saat ini di Lampung ada 15 travel umrah resmi yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah.

Tambahan pula, saat ini juga telah ada penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta. Dengan adanya aturan mengenai biaya referensi Rp 20 juta itu diharapkan bisa membuat masyarakat lebih faham dan mengindarkan mereka dari biro umrah yang tidak bertanggungjawab.

"Ini minimal, kalau ada yang menawarkan harga yang sangat murah dan dijanjikan berangkat, itu perlu diwaspadai dan masyarakat harus hati-hati. Kita juga harus kroscek dengan tegas kenapa biayanya bisa misalnya hanya Rp 17 juta, kapan berangkatnya, pakai pesawat apa. Ini harus dipastikan demi kenyamanan masyarakat yang akan beribadah," jelasnya. (ana)