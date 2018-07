Pernah Minta Foto, Dimas Anggara Akhirnya Nikahi Penggemar Beratnya, Selamat Ya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada cerita menarik di balik kisah cinta pasangan selebritas Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata.

Dimas mengungkap bahwa ia mulanya adalah penggemar berat Nadine.

"Dulu pertama kali ketemu saya minta foto dengan dia karena saya fans beratnya Nadine," kata Dimas dalam video live Instagram akun @likechairunnisa, rekan Dimas, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (8/7/2018).

Ia mengungkap itu saat resepsi pernikahan mereka di sebuah resor di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/7/2018).

Dimas juga mengaku pernah mengatakan pada teman-temannya bahwa Nadine akan menjadi ibu dari anaknya-anaknya.

"I'm so lucky," ucap aktor yang membintangi film London Love Story itu.

"Nadine adalah wanita yang saya idamkan. I always say she's the most prettiest girl in this country, the whole world," kata Dimas lagi.

Setelah mengenang awal pertemuan mereka, Dimas dan Nadine berpelukan dengan wajah berhias senyum bahagia.

Hari itu, Nadine tampil anggun dengan gaun pengantin berenda berusia 37 tahun milik ibunya.

Sementara Dimas mengenakan jas putih.

Pasangan ini sebelumnya sudah menikah di Bhutan pada 5 Mei 2018.