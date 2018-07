Di Resepsi Pernikahan Dimas Anggara Ungkap Isi Hati yang Bikin Nadine Kelepek-kelepek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara kini sedang berbahagia.

Setelah kerap membagikan video dan foto mesra mereka, pasangan ini akhirnya menggelar resepsi

pernikahan di Gili, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (7/7/2018) lalu.

Acara tersebut berlangsung meriah di tepi pantai dengan nuansa yang didominasi warna putih.

Di tengah para tamu undangan yang hadir, Nadine pun menceritakan kesan pertama saat bertemu dengan suami yang dicintainya itu.

Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara melangsungkan pernikahan (Instagram @ifaanggara99)

"Dimas Anggara, aku enggak pernah menyangka kalau akan bertemu kamu. Tapi pada saat pertama kali aku bertemu kamu, aku seperti ketemu teman lama," kata Nadine sambil menatap wajah Dimas Anggara, seperti dikutip TribunWow dari live Instagram salah satu teman mereka, @likechairunnisa, Minggu (8/7/2018).

"Makanya pertama kali aku ketemu, 'hai apa kabar'. Karena mukanya sangat familiar, tapi jujur saya enggak kenal Dimas Anggara," tambahnya.

"Maaf ya, tapi, ternyata bertemu kamu adalah lembaran baru dalam hidup aku," lanjutnya.

Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara melangsungkan pernikahan (Instagram @ifaanggara99)

Bahkan, di depan tamu undangannya Dimas Anggara juga bercerita bahwa dirinya adalah fans berat Nadine.

Saat pertemuan pertama dengan Nadine, aktor 29 tahun ini bertingkah layaknya seorang fans.

"Nadine adalah wanita yang saya idamkan. I always said that she is the most pretiest girl in this country," kata Dimas.

"Dulu pertama kali ketemu saya minta foto dengan dia karena saya fans beratnya Nadine," ujar Dimas Anggara dalam video live Instagram Chairunnisa.