Inggris vs Kroasia - Harry Kane dkk Dianggap Hanya Beruntung Lolos ke Semifinal Piala Dunia 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Legenda timnas Kroasia, Davor Suker, menganggap timnas Inggris hanya beruntung bisa bertahan di Piala Dunia 2018.

Pernyataan Suker ini merujuk pada pertandingan babak 16 besar antara Inggris kontra Kolombia, Rabu (4/7/2018) WIB. Pada laga itu, Inggris berhasil menang lewat adu penalti dengan skor 4-3.

"Saya menonton pertandingan Inggris lawan Kolombia langsung di Stadion Spartak di Kota Moskwa. Inggris beruntung," kata Davor Suker dikutip dari Four Four Two, Senin (9/7/2018).

"Kolombia memiliki dua peluang untuk unggul pada adu penalti, jadi Inggris hanya beruntung saat itu," ucap Suker menambahkan.

Meskipun begitu, Suker tidak malu mengakui bahwa Inggris saat ini sudah sangat berkembang terutama para pemain depannya.

"Kenapa beruntung, sebab Anda sudah melakukan investasi di lini serang, dan itulah yang saya sukai pada Inggris saat ini. Mereka saat ini sangat kuat dan kami harus menghormati mereka," kata Suker.

Pada laga semifinal, Inggris akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Luzhniki pada Rabu (11/7/2018) atau Kamis dini hari WIB.

Menurut Suker, negaranya dan Inggris memiliki peluang yang sama untuk meraih tiket final. Semua akan ditentukan pada saat di lapangan nanti.

"Di sini tidak ada permainan uang, hanya 11 lawan 11 di lapangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, peluang kami 50-50 lawan Inggris nanti," ucap Presiden Federasi Sepak Bola Rusia ini.

Davor Suker adalah legenda hidup sepak bola Rusia. Dirinya adalah pencetak top skor sepanjang masa Rusia dengan koleksi 45 gol.

Prestasi terbaik Suker bersama Rusia adalah saat membawa Kroasia peringkat ketiga Piala Dunia 1998. Dia juga menjadi top scorer turnamen dengan torehan enam gol.