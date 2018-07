Akademisi PBI UBL Presentasikan Penelitian Ilmiah di Macau China

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung - Universitas Bandar Lampung (UBL) mengirimkan dua akademisi program studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yaitu Helta Anggia, S.Pd., MA., dan Dameria Magdalena, S.Pd., M.Hum., untuk mengikuti kegiatan Asia TEFL 2018 Internasional Conference yang dilaksanakan di University of Macau, Macau China pada 27 hingga 29 Juni 2018.

Lebih dari 800 pengajar dan penggiat keilmuan bahasa Inggris dari berbagai negara hadir dalam kegiatan ini yang menghadirkan dua pembicara tingkat dunia yaitu Diane Larsen-Freeman, professor ternama di bidang pengajaran bahasa Inggris yang berasal dari School of Education, University of Michigan, Amerika Serikat dan Phil. Benson seorang ahli Applied Linguistics dari Macquarie University, Australia.

“Asia TEFL 2018 Internasional Conference menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa, buku-buku mereka sering dijadikan rujukan dalam pembelajaran bahasa inggris di konteks Indonesia. Selain mengikuti konferesi ini kami mempresentasikan dua penelitian yang berhasil mendapatkan hibah Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) tahun 2017 dengan judul Lampung Culture-based English Lesson Plan and Classroom Acivities dan Teaching English to Children in Indonesia using Western Folktales and Indonesian Local Folktales ungkap Helta Anggia yang juga ketua program studi PBI UBL, Sabtu (7/7/2018).

Helta berharap melalui kegiatan ini akan semakin banyak publikasi penelitian yang bisa masuk pada jurnal Internasional “PBI UBL selalu mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif di kegiatan kegiatan akademik seperti ini dengan harapan ke depan akan semakin banyak publikasi penelitian yang berasal dari dosen dan mahasiswa dalam jurnal jurnal internasional” pungkas Helta.