Hanya Karena Unggah Foto Siluet Ini, Al Ghazali Diminta Netizen Untuk Segera Menikah. Waduh!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - "Aku lebih suka dibenci tapi menjadi diriku sendiri daripada dicintai tapi palsu," tulis Al dalam unggahan Instagramnya, Selasa 10 Juli 2018.

Al mengunggah caption tersebut dalam postingan foto siluet dengan latar belakang sunset.

Baca: Inilah 4 Fakta Kedekatan Pevita Pearce dengan Ariel Noah dan Beginilah Komentar dari Luna Maya!

Terlihat foto seorang pria dan seorang wanita sedang berciuman.

Tak jelas wajah dari kedua orang tersebut.

Namun menilik dari potongan rambut si pria, nampaknya ia adalah Al yang sekarang berambut pendek.

Nampaknya Al ingin menunjukkan kalau dia ingin menjadi dirinya sendiri meski dibenci dari pada dicintai namun menjadi orang lain.

Unggahan kakak Dul Jaelani ini kemudian menuai berbagai komentar dari netter.

Baca: LIVE Semifinal Piala Dunia 2018 TransTV Perancis Vs Belgia, Live Streaming Lewat Cara GRATIS Ini

Banyak yang memuji caption yang Al tulis, namun tidak sedikit yang menyoroti foto unggahan Al.

suciutari7 : "Jangan peduliin kata orang ego bep, just be ur self. I love u for anything what u do"

khprihandini : "That caption tho (emoji)"

lusiandriani : "anak zmn sekarang kiss gini diupload (emoji) klo gw ketauan emak aduh malunya hahahahahahahahahaaaaa....."

maylisasuhendro : "Bukan masalah dicintai atau dibenci, banyak anak anak dbawah umur yg main IG takutna klo dtiru, diIndonesia norma norma mash kental, jdi jgn baper klo ada yg ngingetin."

Baca: Suami Tewas Dibunuh, Istri 3 Kali Didatangi Orang Mencurigakan. Ada yang Mengaku Suruhan Buser