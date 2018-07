Klasemen Liga 1 Indonesia 2018 Usai Sriwijaya FC vs Persija Jakarta Imbang 2-2

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sriwijaya FC dan Persija Jakarta gagal menyodok posisi papan atas Klasemen Liga 1 2018 pekan 15 setelah keduanya hanya bermain imbang Selasa (10/7/2018) malam.

Bermain di Stadion Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC dan Persija Jakarta bermain imbang 2-2.

Dengan hasil ini, Sriwijaya FC masih duduk di posisi 3 dengan 23 poin.

Sementara Persija Jakarta Jakarta ada di posisi 4 dengan 22 poin.

Sementara sebelumnya PS Tira dan Mitra Kukar juga bermain imbang 0-0.

Posisi Klasemen Liga 1 2018 jelas masih akan berubah, mengingat baru dua laga pekan 15 yang sudah berlangsung.

Pemuncak klasemen Barito Putera akan menjamu Arema FC.

Sementara peringkat 2 PSM Makassar akan bertandang ke markas Bali United.

Hasil dan Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 15 :

Selasa, 10 Juli 2018

15:30 PS Tira vs Mitra Kukar (0-0)

18:30 Sriwijaya FC vs Persija Jakarta (2-2)

Rabu, 11 Juli 2018

15:30 Barito Putera vs Arema FC (Streaming Vidio.com)

15:30 Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

18:30 Bali United vs PSM Makassar (Indosiar)

18:30 Persela Lamongan vs Borneo FC (O Channel)

Kamis, 12 Juli 2018

13:30 Perseru Serui vs Persib Bandung

15:30 PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar)

18:30 PSMS Medan vs Persipura Jayapura (Streaming Vidio.com)

Catatan ; Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)