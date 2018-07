VIDEO: Ingin Mata Terlihat Besar dan Indah? Begini Caranya

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Korea kembali menjadi kiblat mode kaum wanita, khususnya dalam urusan fesyen, gaya rambut, dan make up.

Untuk make up, kali ini yang menjadi kiblat adalah tata rias yang bisa membuat mata terlihat besar dan indah.

Owner Intan Salon Wedding and Decoration Bhastian Hendra mengatakan, riasan yang dimaksud adalah make up bold.

Ini merupakan make up dengan warna terang di bagian perona mata hingga 3/4 mata dan highlight, serta gelap di bagian perona mata luar.

“Agar make up bold makin terlihat jelas, jangan gunakan bulu mata yang pendek di bagian mata dalam dekat hidung dan panjang di bagian mata luar. Pilihlah bulu mata yang hampir sama panjangnya hampir sama antara bagian mata dalam dekat mata dan luar,” ujar Hendra, Selasa, 10 Juli 2018.

Make up bold sudah mulai banyak dipakai wanita sejak pertengahan 2017. Tetapi pada Maret 2018 terjadi peralihan dari make up bold ke make up cut crease eyes yang bisa membuat mata seolah memiliki lipatan mata.

“Cut crease eyes merupakan make up bold eyes yang dibuat potongan lipatan mata dari dalam mata ke 3/4 mata atau ke luar mata. Cut crease eyes harus menggunakan warna yang cerah supaya bisa terlihat. Agar potongan makin terlihat bagus dan menonjol, maka harus diberi gliter atau warna putih,” ungkap Hendra. (*)