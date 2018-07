VIDEO - Selain Gajah Bisa Lihat Badak di Way Kambas, Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KAMBAS – Dikenal sebagai pusat pelatihan gajah, konservasi badak yang ada di Taman Nasional Way Kambas bisa juga anda sambangi saat berkunjung ke way kambas. Konservasi badak Way Kambas menjadi salah satu yang rekomendasi wisata yang patut dikunjungi.

Selain gajah, Taman Nasional Way Kambas juga berperan sebagai pusat konservasi untuk hewan-hewan lainnya, seperti badak sumatera, harimau sumatera, mentok rimba, buaya sepit, bangau tongtong, sempidan biru, kuau raja, burung pependang timur dan lain sebagainya.

Namun, hanya gajah dan badak sumatera saja yang lebih banyak diberikan perhatian. Hal ini juga terkait dengan ditetapkannya badak sumatera sebagai spesies yang kritis terancam kepunahan oleh International Union for Conservation of Nature pada tahun 2006 lalu.

Badak sumatera bersama badak jawa sebenarnya termasuk ke dalam dua dari lima spesies badak yang tersisa di dunia.

Di samping itu, karakter dan sifatnya yang memang berbeda jauh dengan gajah, membuat proses konservasi terhadap hewan ini memang membutuhkan perhatian yang lebih.

Badak adalah jenis hewan yang sangat sensitif terhadap kehadiran manusia. Faktor ini pula yang membuat proses konservasinya tergolong cukup sulit. Hal ini bertolak belakang dengan gajah yang memang memiliki sejarah kedekatan dengan manusia.

Taman Nasional Way Kambas menyediakan tidak kurang dari 100 hektar luas wilayah yang dikelilingi pagar kawat setinggi 1.5 meter untuk kegiatan yang diberi nama Suaka Rhino Sumatera (SRS).

Sejauh ini, SRS mencatat prestasi yang cukup baik dengan lahirnya seekor bayi badak di tahun 2016 lalu. Dengan catatan baik tersebut SRS Way Kambas nantinya akan menjadi referensi bagi Javan Rhino Study Conservation Area yang bertugas dalam proses konservasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, pandeglang, Provinsi Banten.