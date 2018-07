Mulai Hari Ini Kenakan Hijab, Ternyata Ini Dukungan dari Suami Fitri Tropica yang Putuskan Berhijrah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Fitri Tropica adalah presenter yang namanya cukup kondang.

Wanita ini terkenal dengan kekocakan yang selalu dibawakan dalam setiap penampilannya.

Baca: Ponsel Berbunyi Saat Perbaiki Lampu Jalan, 2 PNS Terjatuh dari Ketinggian 4 Meter dan Satu Tewas!

Semenjak menikah dengan Irfan Hanafi, Fitrop tidak terlalu sering muncul di televisi.

Namun ia tetap sering mengunggah kegiatannya lewat Instagram.

Termasuk ketika wanita ini memutuskan merubah penampilannya.

Fitri Tropica kini memutuskan menggunakan hijab.

Ia mengunggah foto dirinya yang nampak makin cantik dengan menggunakan hijab.

Baca: Agar Kembali Hidup, Sang Pawang Minta Rizki Ahmad Ditidurkan Bersama Ular King Korba Selama 7 Hari

Ia menuliskan percakapan dengan sang suami sebelum akhirnya mantap berhijab dalam captionnya.

"The best conversation in my life.

Me: Aku kayanya udah mau berhijab.

Toge: Aku udh liat sih kamu bakal ngomong gitu, bagus Alhamdulillah aku seneng.

Me: Tapi gak tau kenapa aku kok ada perasaan takut, cemas was-was sama gelisah gini ya..